Samsung Galaxy M13: lo smartphone da comprare OGGI, costa meno di 220€

Oggi ti parleremo di uno smartphone di fascia media dalle prestazioni eccellenti, dal design moderno ma avente un costo accessibile: si chiama Galaxy M13 ed è realizzato da Samsung. Con un costo incredibile di soli 219,00€ su Amazon, IVA inclusa, questo terminale offre un equilibrio perfetto tra funzionalità e specifiche tecniche. Viene venduto e spedito dal noto rivenditore di e-commerce e ciò implica che si potrà avere la consegna celere e gratuita presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato), anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, che si ha accesso al reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e che si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

Samsung Galaxy M13 su Amazon: compralo adesso

Il Galaxy M13 è dotato di un potente processore che garantisce prestazioni veloci e reattive in ogni situazione.È perfetto per la gestione dei social, per navigare online, per vedere le mail, ma non solo. È ottimo anche per giocare, guardare video o semplicemente, per utilizzare le app di messaggistica online.

L’ampio display del Galaxy M13 da 6,6 pollici LCD TFT con cornici sottili e risoluzione FullHD+ ti permetterà di vedere le immagini al meglio e, a proposito, troverai una fotocamera incredibile composta da tanti sensori. Pensa che la lente principale è da 50 Megapixel e potrai anche realizzare ritratti stupendi grazie all’ottica che abilita lo sfondo sfocato.

C’è poi una capiente batteria da 5000 mAh che ti permetterà di utilizzare lo smartphone in maniera completamente libera e senza pensieri. Potrai goderti la libertà di un utilizzo prolungato senza compromettere le prestazioni. Il Galaxy M13 offre una connettività avanzata, e ciò ti permetterà di restare sempre connesso. Con la tecnologia 4G, Wi-Fi veloce e Bluetooth integrato, navigherai ad altissime velocità. A soli 219,00€, questo è lo smartphone di fascia media da comprare oggi su Amazon.

