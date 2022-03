Samsung Galaxy M12, lo smartphone PERFETTO con appena 149€

Samsung Galaxy M12 è uno smartphone che riesce a coniugare prestazioni soddisfacenti ed elevata qualità costruttiva. Un telefono equilibrato, in ogni reparto: telefonate sempre chiare e comprensibili, notevoli scatti fotografici e lunga durata della batteria lo rendono un vero e proprio best buy in virtù del prezzo promozionale con cui te lo proponiamo oggi.

Non perdere tempo, la disponibilità potrebbe terminare in pochissime ore: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad un inaspettato sconto del 17%, lo porti a casa con soli 149 euro ed avrai l'opportunità di risparmiare ben 30 euro.

Smartphone Samsung Galaxy M12 in offerta su Amazon ad un prezzo super conveniente

Goditi un bellissimo ed ampio display Infinity-V con diagonale di 6,5 pollici e risoluzione HD+, con colori sempre vividi ed immagini nitide. Samsung ha scelto uno schermo di ottima fattura, che saprà come farsi valere durante la navigazione sul web e la visione di contenuti multimediali.

Salva tutte le applicazioni e i dati di cui hai bisogno, grazie ai 64 GB di memoria interna. Niente rallentamenti: merito dei 4 GB di RAM che assistono il processore a bordo del Samsung Galaxy M12. Condividi le tue migliori fotografie sui social, potendo contare su una fotocamera principale da ben 48 MP. Inoltre, la batteria da 5000 mAh ti consentirà di coprire agevolmente l'intera giornata.

Cogli al volo questa occasione, ci sono poche unità disponibili: metti nel carrello il tuo nuovo smartphone Samsung Galaxy M12 e, oltre ad un importante risparmio di spesa, lo riceverai nel giro di pochi giorni e non pagherai le spese di spedizione.