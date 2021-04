Devi acquistare uno smartphone nuovo? Samsung Galaxy M11 è in offerta su Amazon a soli 138,24€. Il ribasso del 19% corrisponde a uno sconto esclusivo di 31,66€ che rende l’acquisto più economico. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Samsung Galaxy M11: le specifiche di questo smartphone

Semplice e lineare, lo smartphone Samsung Galaxy M11 si presenta con un ottimo dispositivo di fascia economica. Nella sua colorazione Black acquista un tocco in più che gli garantisce eleganza.

La visione dei contenuti è resa immersiva grazie al display Infinity O con ampiezza di 6.4 pollici. La risoluzione HD+, inoltre, permette di guardare video e film in streaming senza alcun problema.

Per quanto riguarda il lato componentistiche, questo device monta un processore Octa Core che viene abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione. Grazie a queste caratteristiche le funzioni sono fluide. In caso di necessità, poi, la memoria può essere espansa mediante MicroSD.

Nonostante sia uno smartphone economico, il comparto fotografico si fa notare. La tripla fotocamera posteriore ha un obiettivo principale da 13 megapixel e altri due da 5 e 2 megapixel. Così è consentito scattare foto ultra grandangolari e di profondità. Per i selfie, invece, la fotocamera monta un obiettivo di 8 megapixel.

Non è da sottovalutare la batteria che ha un valore di 5000mAh e permette un utilizzo che supera le 24 ore. La ricarica avviene in modalità rapida a 15 W per essere sempre sul pezzo.

Per lo sblocco dello smartphone è presente il lettore d’impronte digitali posteriore e il riconoscimento facciale. Il dispositivo, infine, è Dual SIM.

Samsung Galaxy M11 è acquistabile su Amazon a soli 138,24€ nella colorazione Black. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei un membro Prime o gratuitamente se è il tuo primo acquisto. È disponibile il pagamento a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

