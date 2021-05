Samsung Galaxy M11 è disponibile su Amazon a 129,93€, lo sconto è del 24% e corrisponde a circa 40 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino.

Offre una dotazione hardware discreta, il SoC Qualcomm Snapdragon 450 è affiancato da 3GB e 32Gb di memoria interna, espandibile installando una microSD. Nonostante la fascia di prezzo che occupa, questo M11 monta un display da 6.4 pollici in risoluzione HD+ che occupa la quasi totalità del pannello frontale, lascia spazio soltanto alla fotocamera selfie inserita in un piccolo foro in alto a sinistra.

Si tratta di un hardware più che sufficiente per sfruttare tutte le funzionalità base di uno smartphone, come navigare in rete, aggiornare i profili social e guardare video e serie TV. La generosa batteria integrata da 5.000 mAh garantisce fino a 2 giorni di autonomia con una sola carica, tramite il caricatore incluso in confezione si attiva la ricarica rapida a 15W.

Le fotocamere posteriori sono 3, alla principale da 13MP si affianca un’ottica ultra-grandangolare e un sensore di profondità per realizzare ritratti con il celebre effetto bokeh (sfondo sfocato).

Oggi è possibile acquistare il Samsung Galaxy M11 in offerta su Amazon a 129,93€, si tratta di una soluzione entry level ideale per chi cerca un dispositivo affidabile senza spendere troppo. Non manca la spedizione espressa Prime che garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone