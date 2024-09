Samsung Galaxy M05 è il nuovo smartphone low budget in arrivo

Samsung sta per ampliare la sua serie M con un nuovo smartphone, il Galaxy M05, la cui presentazione ufficiale sarebbe ormai imminente. La conferma arriva dalla recente attivazione della pagina di supporto per questo modello in India, scoperta dal team di MySmartPrice.

Samsung Galaxy M05: cosa sappiamo al momento

La pagina di supporto ha rivelato il numero di modello SM-M055F/DS, senza fornire dettagli sulle specifiche tecniche dello smartphone Samsung. Tuttavia, la sua pubblicazione online è un chiaro segnale di come il lancio del Galaxy M05 sia ormai imminente.

Il telefono è destinato a sostituire il precedente Galaxy M04, lanciato nel 2022, ed era già stato avvistato in precedenza su vari siti di certificazione, tra cui il Bureau of Indian Standards (BIS) e la Wi-Fi Alliance Certification. La certificazione BIS ha confermato che Samsung Galaxy M05 avrà il supporto dual SIM, mentre la Wi-Fi Alliance ha indicato la compatibilità con reti Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz. Inoltre, queste certificazioni suggeriscono che ci sarà anche un modello correlato della serie F, chiamato Galaxy F05. Tuttavia, ulteriori dettagli rimangono ad oggi sconosciuti.

Proprio come il Galaxy M04, ci si aspetta che Samsung Galaxy M05 (oltre al possibile Galaxy F05) sia un dispositivo molto economico, con un prezzo di poco superiore ai 100€ qualora arrivasse anche nel mercato europeo.