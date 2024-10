Samsung Galaxy Fit3: prezzo abbattuto grazie alle offerte Prime

Ultime ore della Festa delle Offerte Prime e quindi ultime possibilità per aggiudicarsi fantastici prodotti a prezzi imperdibili. Adesso è il caso di Samsung Galaxy Fit3, uno smartwatch pensato per il fitness, che puoi acquistare in sconto eccezionale a soli 47,49 euro.

Samsung Galaxy Fit3: supporto per fitness e salute

Con Samsung Galaxy Fit3 potrai monitorare facilmente la tua attività fisica e lo stato di benessere generale, tramite funzioni avanzate e una lunga durata della batteria. Una singola carica permette al dispositivo di durare infatti fino a 13 giorni, dandoti un monitoraggio continuo senza preoccuparti della ricarica.

Galaxy Fit3 supporta fino a 100 esercizi diversi, alcuni dei quali vengono rilevati automaticamente, come la corsa o la camminata. Molto interessanti inoltre sono le funzioni che tengono traccia del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue per supportati nel miglioramento del tuo stile di vita.

Naturalmente, non mancano le funzioni accessorie tipiche di uno smartwatch come notifiche istantanee, gestione della musica e funzioni di sicurezza come il rilevamento cadute e SOS. Protetto contro acqua e polvere grazie alla certificazione IP68, è perfetto per essere utilizzato in ogni condizione.

Un dispositivo completo e versatile, adatto all’attività fisica e non solo: puoi acquistarlo in sconto con le Offerte Prime a soli 47,49 euro.