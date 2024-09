Samsung Galaxy Fit 3, sconto da capogiro: su eBay ad un prezzaccio

Prenderti cura del tuo benessere non è mai stato così facile… e conveniente. Il Samsung Galaxy Fit 3 è un accessorio smart progettato per chi desidera monitorare attività fisica e salute. Disponibile su eBay al prezzo di soli 61,11€ utilizzando il codice sconto “SETTEMBRE24”, questo sport tracker è un dispositivo completo proposto ad un prezzo aggressivamente competitivo.

Con il suo design elegante e compatto, il Galaxy Fit 3 è perfetto per chi ama un accessorio leggero ma capace di integrarsi perfettamente con qualsiasi stile. La cassa da 40 mm e il display AMOLED da 1,6 pollici offrono una visualizzazione nitida e luminosa, permettendo di tenere sotto controllo le notifiche, i dati relativi alla salute e le statistiche delle sessioni sportive con grande facilità.

Con una certificazione 5ATM e IP68, questo smartwatch è in grado di resistere fino a 50 metri di profondità sott’acqua e di essere protetto da polvere e altri agenti esterni. E’, dunque, un compagno perfetto per chi pratica sport acquatici o attività outdoor in condizioni difficili, mantenendo intatte tutte le sue funzionalità.

Oltre alla resistenza, il Galaxy Fit 3 si distingue per le numerose funzioni di monitoraggio della salute. Grazie al sensore SpO2, è possibile tenere sotto controllo il livello di ossigeno nel sangue, un parametro importante per monitorare la tua salute durante gli allenamenti intensi o nel corso della giornata.

Lo smartwatch offre anche il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e una vasta gamma di modalità sportive, per aiutarti a tracciare con precisione le tue prestazioni durante attività come corsa, ciclismo e allenamento in palestra. Insomma, avrai sempre una panormica a 360 gradi sul tuo livello di benessere a portata di polso. Non farti assolutamente scappare questa offerta: approfitta dello sconto e acquistalo subito a soli 61,11€!