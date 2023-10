Samsung Galaxy Fit 3 potrebbe essere in cantiere: debutto imminente?

Oggi apprendiamo che il nuovo fitness tracker di Samsung, il Galaxy Fit 3, potrebbe essere in cantiere. Di fatto, il debutto è imminente, a quanto pare. Scopriamo maggiori dettagli dai documenti della FCC appena trapelati sul web.

Oramai siamo a fine anno, ma pare che presto il gigante sudcoreano della tecnologia porterà nuovi device in commercio. Fra pochissimi giorni infatti, conosceremo i terminali della line-up Fan Edition: smartphone, auricolari, tablet e molto altro ancora. Tuttavia, un nuovo indossabile pensato per l’attività sportiva potrebbe giungere presto sul mercato internazionale. Secondo i rumor, sarà l’erede della Galaxy Fit 2 lanciata tre anni fa.

Samsung Galaxy Fit 3: le indiscrezioni sulla nuova smartband

Da un elenco vediamo anche lo schema di progettazione della back cover del futuro fitness tracker di Samsung: disporrà del sensore per la frequenza cardiaca, fra le altre cose. Si noti il caricabatterie con Pogo Pin rimasto sempre al di sotto della scocca. In confezione potrebbe esserci il cavo per la ricarica e l’adattatore da 5W. La batteria dovrebbe essere una B319.

Questo gadget, come detto, sarà l’erede della Galaxy Fit 2 lanciata nel 2020 e che ha uno schermo AMOLED da 1,1 pollici, resistente all’acqua fino a 5 ATM con possibilità di gestire le notifiche provenienti dal device.

Il nuovo modello potrebbe avere il sensore per la frequenza cardiaca, l’accelerometro, il rilevamento automatico per gli allenamenti, il sensore per il monitoraggio del sonno e tante altre features. Come detto, ci sarà la possibilità di sincronizzare le notifiche del telefono con la smartband, si potrà gestire la musica e molto altro ancora. Il prezzo di lancio è ancora un mistero, però. Sul fronte software potrebbe eseguire il sistema operativo proprietario della compagnia, rtOS.

Intanto, nelle notizie correlate, ricordiamo che il primo modello si trova online al prezzo speciale di soli 84,99€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.