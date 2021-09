Samsung Galaxy F42 5G: pronto per il debutto

Samsung Galaxy F42 5G è appena apparso all'interno del Google Play Console a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale dello stesso. Il telefono dell'OEM sudcoreano dovrebbe essere svelato il prossimo 29 settembre.

Samsung Galaxy F42 5G: le presunte caratteristiche tecniche

Samsung lancerà un nuovo smartphone di fascia media non appena il Galaxy F42 5G ha fatto il giro della furia di fughe di notizie. Ora, lo smartphone è apparso sul Google Play Console prima del lancio in India del 29 settembre.

Secondo il portale di BigG, il Galaxy F42 non è altro che un Galaxy Wide5 sotto mentite spoglie e rinominato. Ha le stesse specifiche del suddetto terminale, ergo sarà caratterizzato da un pannello con notch a goccia d'acqua FullHD+. Avrà una risoluzione di 1080 x 2009 pixel e una densità di pixel di 450 PPI.

Lo smartphone sarà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 700 e disporrà di 8 GB di RAM. Ci aspettiamo che questa particolare variante sia quella di punta.

Il telefono potrebbe anche essere disponibile con un'opzione da 6 GB di RAM. Per quanto riguarda il software, il gadget si avvierà con Android 11 out of the box.

Oltre all'elenco, le precedenti certificazioni dello smartphone hanno rivelato che avrà una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90Hz e potrebbe presentare un display LCD da 6,6 pollici.

Sulla back cover sarà presente una tripla lente con un obiettivo principale da 64 Megapixel, un sensore ultra-wide da 5 MP e un'ottica con sensore di profondità da 2 Mega. Conterrà una batteria da 5.000 mAh con fast charge al seguito.

Il Samsung Galaxy F42 5G diventerà ufficiale il 29 settembre in India. Sarà venduto esclusivamente tramite Flipkart e dovrebbe avere una fascia di prezzo simile a quella del suo predecessore. Infatti, l'F41 viene venduto al dettaglio per ₹ 14.499 (~ $ 196) nel mercato interno.

Samsung Galaxy F42 5G visits the Google Play Console listing.

Android 11

1080×2009 display

8GB RAM

Mediatek MT6833V/NZA (Dimensity 700)#Samsung #SamsungGalaxyF425G pic.twitter.com/wKvEu5PnVN — Mukul Sharma (@stufflistings) September 25, 2021

Non sappiamo se l'azienda lo introdurrà anche in Europa. Se così dovesse essere, potrebbe rinominarlo e inserirlo all'interno della gamma “Galaxy M”; staremo a vedere.