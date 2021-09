Samsung ha appena annunciato il nuovo Galaxy Wide5, un medio di gamma che presenta un modulo fotografico posteriore con tre fotocamere. Si prevede che il telefono sarà essere rinominato come Samsung Galaxy F42 5G in India e in altri Paesi.

Galaxy F42 5G: dettagli

Dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,6 pollici con un notch Infinity-V nella parte superiore – che ospita una selfie-camera da 8 MP – il nuovo Galaxy F42 5G è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 700, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (con scheda microSD per l'espansione della memoria).

Provvisto di un sensore di impronte digitali montato lateralmente. nel reparto software il terminale conta sul sistema operativo Android 11.

Per quanto riguarda l'ottica, il Galaxy Wide5 (o Galaxy F42 5G) è dotato di una tripla configurazione della fotocamera posteriore, che comprende un sensore primario da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 5 MP (campo visivo di 115 gradi) e un'unità di profondità da 2 MP. Il telefono verrà fornito con una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 15 W (il colosso sudcoreano, a quanto sembra, non è affatto desideroso di entrare nell'universo della ricarica rapida i suoi mid-range).

Disponibile nelle colorazioni classiche Nero, Bianco e Blu, il nuovo medio di gamma di Samsung parte da un prezzo che si aggira intorno ai 320 euro circa.

