Samsung Galaxy F23 5G certificato con Snapdragon 750G e 6GB di RAM

Nel luglio 2021, Samsung ha lanciato lo smartphone Galaxy F22. L'azienda sembra ora essere a lavoro sul successore. Un telefono indicato come Samsung Galaxy SM-E236B è stato infatti certificato sul database di Geekbench: dovrebbe trattarsi del prossimo Galaxy F23 5G. La società potrebbe eventualmente rinominare il dispositivo come Galaxy M23 5G.

Samsung Galaxy F23 5G: cosa sappiamo al momento

Lo smartphone ha ottenuto 640 punti nel test single-core, mentre il test multi-core ha permesso di raggiungere un risultato di 1820 punti.

L'elenco conferma la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon octa-core con il nome in codice lito: dovrebbe trattarsi del Qualcomm Snapdragon 750G, lo stesso visto su OnePlus Nord CE, Xiaomi Mi 10i e Samsung Galaxy A52 5G. Il chip si caratterizza per il modem X52 integrato, che porta con sé la connettività 5G.

Risponde all'appello la GPU Adreno 619. Il telefono è apparso sul database di riferimento con una variante da 6 GB di RAM. Tuttavia, possiamo aspettarci che l'azienda presenti il dispositivo anche in altre configurazioni di memoria. Ci sarà fin da subito il sistema operativo Android 12, personalizzato con OneUI.

L'anno scorso, Samsung lanciò lo stesso dispositivo con i nomi commerciali di Galaxy F22 e Galaxy M22 (a seconda del mercato). Quindi, c'è una buona possibilità che accada lo stesso anche per il successivo modello: l'azienda potrebbe introdurre il Samsung Galaxy F23 5G come Galaxy M23 5G in alcuni mercati.