Samsung Galaxy F16 ufficiale: in realtà, è una vecchia conoscenza

Samsung ha presentato il Galaxy F16, un nuovo smartphone low budget che, in realtà, non è del tutto inedito.

Si tratta di una versione rinnovata del Samsung Galaxy M16 che, a sua volta, trae spunto dal Galaxy A16, con un tocco di freschezza in più dato dalle particolari colorazioni: Vibing Blue, Bling Black e Glam Green. Queste tonalità, arricchite dall’effetto Ripple Glow, conferiscono al Galaxy F16 un aspetto elegante e moderno.

Samsung Galaxy F16: caratteristiche e prezzo

Immagini

Per quanto riguarda la scheda tecnica, Samsung Galaxy F16 è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento a 90Hz, che garantisce immagini fluide ed un’esperienza visiva più che soddisfacente. Sotto la scocca troviamo il chipset MediaTek Dimensity 6300, che assicura prestazioni discrete per l’uso quotidiano e per i giochi senza troppe pretese. La batteria da 5.000 mAh promette un’autonomia in grado di coprire l’intera giornata, con il supporto per la ricarica rapida da 25W.

Disponibile in tre configurazioni di RAM (4GB, 6GB o 8GB), con 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD, Samsung Galaxy F16 porta con sé l’interfaccia utente One UI 7, basata su Android 15. L’azienda garantisce sei anni di aggiornamenti Android e altrettanti update di sicurezza, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo economico con supporto software a lungo termine.

In India, il modello base di Samsung Galaxy F16 con 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione è in vendita a INR 11.499 (poco più di 120 euro al cambio).