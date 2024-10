Samsung Galaxy Chromebook Go: ora a 199€ su Amazon, è il portatile "per tutti"

Il Samsung Galaxy Chromebook Go è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un portatile da meno di 200 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, questo modello con Chrome OS è ora acquistabile al prezzo scontato di 199 euro invece di 399 euro, beneficiando di uno sconto del 50%. Il Chromebook Go, inoltre, è disponibile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

Samsung Galaxy Chromebook Go: un best buy da meno di 200 euro

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Chromebook Go include un display da 14 pollici con risoluzione Full HD oltre al processore Intel Celeron N4500 affiancato da 4 GB di RAM, 64 GB di storage e da una batteria da 43 Wh che garantisce fino a 12 ore di autonomia. Il peso è di circa 1,4 chilogrammi e rende il notebook facilmente utilizzabile in mobilità. La tastiera ha un layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Chromebook Go con un prezzo scontato di 199 euro. Il modello è disponibile anche optando per un pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare un portatile da meno di 200 euro. Il Chromebook di Samsung è venduto e spedito direttamente da Amazon. L’offerta è accessibile di seguito.