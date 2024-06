Samsung Galaxy Chromebook Go, offerta wow: oggi è tuo a meno di 220€

Il Samsung Galaxy Chromebook Go, disponibile su Amazon a 219,90€ con uno sconto del 15% rispetto al prezzo medio di 258,98€, è un laptop ideale per chi cerca una soluzione economica ma funzionale per le attività quotidiane.

Il Chromebook Go è dotato di un display da 14 pollici Full HD LED, che offre una buona qualità visiva per il lavoro e l’intrattenimento. Il cuore del dispositivo è un processore Intel Celeron N4500, supportato da 4GB di RAM e 64GB di memoria eMMC, sufficienti per gestire attività di base come navigazione web, gestione email e utilizzo di applicazioni office leggere. Del resto, ti ricordiamo che ChromeOS sfrutta il cloud per sfruttare i servizi di Google, offrendo prestazioni fluide senza necessità di disporre di un hardware particolarmente potente.

Il design del Chromebook Go è robusto e leggero, pesando solo 1,45 kg, il che lo rende facile da trasportare. È dotato di una vasta gamma di porte, tra cui USB-C, USB 3.2, un jack audio e uno slot per schede di memoria, permettendo di collegare vari dispositivi e periferiche.

Le prestazioni del Galaxy Chromebook Go sono adeguate per un utilizzo quotidiano e leggero. La batteria garantisce un’autonomia di circa 12 ore, rendendolo adatto per un’intera giornata di lavoro o studio senza necessità di ricarica frequente. Non farti scappare questo ottimo laptop essenziale proposto ad un prezzo ultra-conveniente: acquistalo subito per pagarlo solo 219€.