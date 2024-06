Samsung Galaxy Chromebook Go è un best buy ad appena 219€

Samsung Galaxy Chromebook Go, uno dei più interessanti portatili in sconto su Amazon, vanta un’impeccabile qualità costruttiva ed un equipaggiamento software in grado di soddisfare ogni necessità di studio, lavoro ed intrattenimento. Anche dal punto di vista estetico, il terminale non passa inosservato: eleganza e prestazioni in un unico prodotto.

Prima che l’offerta termini, sfrutta l’opportunità e completa il tuo ordine su Amazon: merito di uno sconto last minute del 15%, Samsung Galaxy Chromebook Go è già tuo ad un prezzo esclusivo di soli 219 euro anziché 259 euro.

Minimo storico per Samsung Galaxy Chromebook Go

Il Chromebook è incredibilmente sottile e leggero, per garantire la massima portabilità in favore di chi è spesso fuori casa. A bordo è presente una solida cerniera, che si può ruotare fino a 180°. La stessa resistenza contraddistingue l’apparecchio in toto, grazie a materiali capaci di resistere efficacemente ad urti e cadute accidentali.

Interfaccia grafica super intuitiva, per un uso immediato da parte di chiunque. Ottime prestazioni dal punto di vista della connettività, anche grazie al supporto del velocissimo Wi-Fi 6. Dimentica i problemi di durata: la batteria assicura fino a 12 ore in funzione, così da coprire l’intera giornata senza pensieri.

I modelli a disposizione sono pochissimi, per cui segui l’istinto e metti nel carrello il tuo Samsung Galaxy Chromebook Go al prezzo più basso in assoluto: ti sarà spedito a casa rapidamente e senza costi aggiuntivi.