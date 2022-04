Samsung Galaxy Chromebook Go è in offerta a un prezzo WOW

L’ottimo Samsung Galaxy Chromebook Go è in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi lasciarti assolutamente scappare, soprattutto quando si tratta di uno dei laptop con Chrome OS più apprezzati sul mercato.

A un prezzo molto conveniente, infatti, hai l’opportunità di ricevere a casa un computer portatile che ti darà modo di continuare a lavorare e studiare anche quando sei in movimento, lontano da un router Wi-Fi, grazie al supporto alla connettività LTE.

Samsung Galaxy Chromebook Go è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile

Nonostante il prezzo economico il laptop di Samsung monta un design di tutto rispetto: solido, robusto e leggero, il device è dotato di un buon display da 14 pollici ad alta risoluzione con tanto di cerniera che permette una rotazione completa di 180°. Lavora a quattro mani con i tuoi colleghi oppure condividilo con il tuo team di studio inclinandolo come più ti aggrada, senza più compromessi.

Sotto la scocca è presente un comparto hardware che ti permette di utilizzarlo senza limitazioni: il processore Intel, infatti, accoppiato a 4 GB di RAM e alla leggerezza di Chrome OS, è perfetto per avviare le applicazioni più popolari in un battito di ciglia. Inoltre, il sistema operativo di Google è costantemente aggiornato con migliorie legate proprio alla velocità e all’esperienza di utilizzo.

Non lasciarti ingannare dal prezzo economico: Samsung Galaxy Chromebook Go ti offre fino a 12 ore di autonomia continuativa con una singola carica, perfette per una giornata intensa di lavoro.

Cosa stai aspettando? Non farti scappare questa incredibile offerta di Amazon e acquista subito l’ottimo laptop di Samsung a un prezzo incredibile: usalo per lavorare in mobilità, studiare o semplicemente come dispositivo secondario per svagarti mentre navighi in rete o per guardare le tue serie TV preferite.