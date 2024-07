Samsung Galaxy Buds3 in offerta: con il codice sconto risparmi 70€

Le Samsung Galaxy Buds3 sono attualmente disponibili su Amazon con uno sconto estremo: usando il codice “UNPACKQB50“, le paghi 110€ anziché 179€. Questi nuovi auricolari senza fili di Samsung offrono un aggiornamento significativo rispetto ai modelli precedenti, con una serie di caratteristiche avanzate che li rendono competitivi nel mercato degli auricolari premium.

Gli Galaxy Buds3 presentano un design rinnovato, forse ispirato agli AirPods di Apple, con uno stick che facilita i controlli tramite pressione e swipe. Sono dotati di un driver dinamico da 11 mm che offre un audio Hi-Fi a 24 bit e suono spaziale 360° compatibile con dispositivi Samsung più recenti come il Galaxy S23 e il Galaxy Z Flip 5. Inoltre, supportano il Bluetooth 5.4 con auto-switching e includono codec come SBC, AAC e il Samsung Seamless Codec.

Un’altra caratteristica degna di nota è l’inclusione della cancellazione attiva del rumore (ANC), che permette di isolare efficacemente i rumori esterni. L’autonomia della batteria con ANC attivato è di circa 5 ore, estendibile a 24 ore complessive grazie alla custodia di ricarica. Senza ANC, la durata aumenta a 6 ore, con un totale di 30 ore. Nel complesso, si tratta di prestazioni piuttosto robuste per auricolari di questo segmento del mercato.

Le Galaxy Buds3 sono resistenti all’acqua e alla polvere con una certificazione IP57, il che le rende adatte anche per l’uso durante attività fisiche intense. Ogni auricolare pesa 4,7 grammi e sono disponibili in due colori: argento e bianco. La tecnologia AI integrata permette funzioni avanzate come la traduzione in tempo reale e l’adattamento automatico della qualità del suono in base all’ambiente circostante.

Con un prezzo scontato di 160,33 €, i Samsung Galaxy Buds3 offrono una combinazione convincente di innovazione tecnologica e qualità audio. A maggior ragione se hai un device della linea Galaxy, ti suggerisco di non farti scappare l’opportunità di acquistarle a questo prezzo promozionale.