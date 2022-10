Samsung Galaxy Buds2 Pro: offerta SHOCK su Amazon (-30%)

Se vuoi delle cuffie di altissima qualità, confortevoli e resistenti, non puoi badare a spese. Tuttavia oggi grazie a questa offerta di Amazon potrai avere uno sconto del 30%. Metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy Buds2 Pro a 159,99 euro, anziché 229 euro.

Queste cuffie Bluetooth sono il meglio che potrai avere. Ogni componente è di altissima qualità, studiato per poterle tenere addosso tutto il giorno senza nemmeno sentirle. Audio stupendo, connessione sempre stabile, zero latenza, ottima resistenza all’acqua e alla polvere e batteria dalla durata infinita.

Nonostante per avere delle cuffie del genere dovresti spendere una cifra che si aggira intorno ai 230 euro, oggi potrai spendere molto meno. Però devi essere veloce per battere la concorrenza. Acquista subito Samsung Galaxy Buds2 Pro a 159,99 euro. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: suono meraviglioso senza rumori circostanti

La qualità del suono delle cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro è davvero qualcosa di eccezionale. Le varie tecnologie audio di cui dispongono ti permetteranno di ascoltare la tua musica percependone ogni dettaglio. I tre microfoni con SNR tracciano i rumori circostanti, anche quelli più leggeri, e li eliminano in modo efficace.

Il design e stato pensato è progettato in modo da adattarsi perfettamente all’orecchio. Godono della resistenza all’acqua e alla polvere IPX7, per cui le potrai usare anche mentre svolgi attività sportive. Hanno una splendida custodia di ricarica, che potrei scegliere di vari colori e una batteria che può durare fino a 5 ore con la funzione ANC attivata e 8 ore con ANC disattivato.

Non perdere il treno, sali anche tu a bordo e approfitta di questa offerta incredibile. Corri su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Buds2 Pro a 159,99 euro, anziché 229 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.