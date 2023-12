Samsung Galaxy Buds2 Pro in offerta: ultimissimi pezzi, devi correre

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro sono attualmente disponibili a un prezzo scontato di 138,57€ invece di 171€ su Anazmon: è un’opportunità ideale per chi è alla ricerca di cuffie wireless di alta qualità. Queste cuffie Bluetooth True Wireless offrono una serie di funzionalità avanzate che promettono un’esperienza di ascolto senza pari. Mentre scriviamo questa notizia, rimangono ancora pochissime unità in offerta: ti consigliamo di fare davvero in fretta e acquistarle subito.

Le Galaxy Buds2 Pro offrono un’eccezionale qualità del suono. Con audio Hi-Fi a 24 bit, queste cuffie consentono di godere di un suono nitido e autentico proveniente dal dispositivo collegato. Ogni nota risuona in modo chiaro, offrendo un’esperienza di ascolto wireless che colpisce nel segno.

La cancellazione attiva del rumore è un’altra caratteristica chiave di queste cuffie. Dotate di 3 microfoni con un elevato rapporto segnale/rumore, le Galaxy Buds2 Pro sono in grado di tracciare ed eliminare in modo efficace il rumore circostante, garantendo un ascolto immersivo anche in ambienti rumorosi o durante gli spostamenti.

Un’altra funzione interessante è il Voice Detect, che semplifica il passaggio alle conversazioni di persona. Quando inizi a parlare, la funzione Voice Detect disattiva l’ANC (Active Noise Cancellation) e attiva la modalità Ambient, consentendoti di ascoltare la conversazione chiaramente senza dover rimuovere le cuffie.

L’Audio a 360° è un altro punto di forza di queste cuffie. Grazie agli algoritmi 360 Audio Intelligent e alle funzionalità multicanale Direct (5.1ch / 7.1ch / Dolby Atmos) insieme alla tecnologia Dolby Head Tracking, il suono si sincronizza con i tuoi movimenti, offrendo un’esperienza audio coinvolgente e realistica.

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro offrono un pacchetto completo di funzionalità avanzate, dalla qualità del suono alla cancellazione attiva del rumore, al comfort personalizzato, il tutto a un prezzo scontato di 138,57€. Non perdere questa opportunità e acquistale ora!

