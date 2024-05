Samsung Galaxy Buds2 Pro in offerta: prezzo in picchiata con il 44% di sconto

I Samsung Galaxy Buds2 Pro sono in offerta su Amazon ad un prezzo superbo: con lo sconto del 44%, oggi possono essere tuoi a solamente 129,00€. Risparmi esattamente 100€.

I Galaxy Buds2 Pro offrono un’esperienza audio notevolmente migliorata rispetto ai modelli precedenti, supportando audio Hi-Fi 24-bit che assicura una riproduzione del suono di altissima qualità. Questi auricolari utilizzano codec proprietari di Samsung per ottimizzare la qualità del suono.

La funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) è stata ulteriormente perfezionata per filtrare una percentuale maggiore di rumori esterni. Inoltre, la modalità Trasparenza è stata migliorata, consentendo agli utenti di passare facilmente a una modalità che utilizza i microfoni per far sentire i suoni circostanti, rendendo più naturale la conversazione senza togliere gli auricolari. La funzione Voice Detect riconosce quando l’utente parla e passa automaticamente alla modalità Ambientale.

Con ANC attivo, gli auricolari durano circa cinque ore, con 18 ore aggiuntive fornite dal case di ricarica. Disattivando la cancellazione attiva del rumore, la durata della batteria aumenta significativamente.

Il supporto per il nuovo standard Bluetooth 5.3 migliora la velocità e l’efficienza della connessione. Gli auricolari Buds2 Pro si abbinano rapidamente e facilmente, particolarmente con i dispositivi Samsung, grazie alle ottimizzazioni specifiche del produttore, che includono miglioramenti alla latenza audio e l’introduzione di Bluetooth Low Energy Audio nel prossimo aggiornamento UI.

Nel complesso, stiamo parlando di degli ottimi auricolari TWS per chi cerca il massimo delle prestazioni e che danno il meglio di loro quando usati in sinergia con gli altri prodotti dell’ecosistema Samsung Galaxy. Non perdere l’occasione di risparmiare 100€: acquistali subito approfittando dell’offerta a tempo.