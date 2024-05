Samsung Galaxy Buds2 Pro: auricolari top a prezzo ridicolo

Una delle migliori offerte dedicate ai migliori auricolari Bluetooth la trovi su MediaWorld. Grazie al volantino “La tecnologia che ti premia” oggi fai un affare sensazionale. Acquista i Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 149€, invece di 229€. Una promozione davvero gustosa da prendere al volo.

Tra l’altro, questa offerta beneficia del vantaggio della consegna gratis direttamente a casa tua. Oppure puoi optare per il ritiro gratuito nel negozio più vicino a te. Solitamente gli ordini vengono preparati in circa 30 minuti soltanto. Inoltre, hai la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: suono mai sentito prima

Una volta indossati gli Auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro avrai accesso a un suono mai sentito prima. Scoprirai dettagli mai ascoltati, particolari speciali e un’immersività davvero incredibile. Progettati per essere estremamente confortevoli, questi auricolari sono leggerissimi.

Così ascolti meglio senza rinunciare alla comodità. I morbidi inserti in silicone aderiscono perfettamente alle tue orecchie e ti permettono di ascoltare per molte ore, anche per tutto il giorno, senza alcun fastidio. Pensa, grazie alla custodia di ricarica assicurano fino a 18 ore di ascolto.

La tecnologia non si ferma certo qui. Infatti, i Galaxy Buds2 Pro offrono la modalità 360 Audio Intelligent per un suono super realistico e avvolgente. Connettili ai tuoi dispositivi. Si abbinano automaticamente quando li indossi. Approfitta ora dell’offerta di MediaWorld. Acquistali a soli 149€, invece di 229€.