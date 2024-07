Samsung Galaxy Buds2 Pro a 21,80€ al mese SENZA INTERESSI (Amazon)

Hai assolutamente deciso di acquistare degli auricolari wireless di qualità superiore ma sei indeciso tra quali scegliere? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa ottima soluzione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 109 euro, anziché 229 euro.

Potresti non visualizzare il prezzo di listino ma tieni presente che è proprio quello che vedi sopra. Perciò adesso hai un risparmio di ben 120 euro sul totale. Inoltre, se sei abbonato ad Amazon Prime, hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 21,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: il meglio del meglio

È normale che sei vuoi avere il meglio ti costerà qualcosa in più rispetto alla mediocrità, ma in questo caso avrai anche un bel risparmio. Con Samsung Galaxy Buds2 Pro ascoltare la musica sarà un’esperienza coinvolgente. Le chiamate risulteranno sempre perfette anche negli ambienti più rumorosi.

Hanno un design pensato per chi vuole indossarle per tutto il giorno, garantendo il massimo del comfort. La connessione è perfettamente stabile e senza latenza e le puoi usare fino a 8 ore consecutive con una singola ricarica. In più sono resistenti all’acqua con certificazione IPX7 e dunque le potrai indossare quando fai sport.

Non perdere questa straordinaria occasione.