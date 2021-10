Samsung Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition: UFFICIALI

Samsung Electronics, in stretta collaborazione con il marchio Kitsuné, ha ufficialmente presentato la nuova versione degli auricolari Bluetooth Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition, con l'immancabile ed ormai iconico logo della volpe.

Samsung Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition: conosciamoli meglio

Gli auricolari Bluetooth di Samsung in edizione speciale, disponibili anche nella colorazione Moonrock Beige, trovano spazio nell'elegante custodia in pelle Stardust Grey decorata con il logo della volpe di Maison Kitsuné. Sull’auricolare sinistro ne viene riprodotta la coda, mentre quello destro ne mostra la testa.

Come nel caso delle Galaxy Buds2 standard, gli utenti potranno godere di una qualità del suono nitida e corposa grazie agli altoparlanti dinamici a due vie, all’eliminazione attiva del rumore ed al comodo sistema di equalizzazione disponibile con l'applicazione per smartphone e tablet.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni di Stephanie Choi, SVP e Head of Marketing Mobile Communications Business di Samsung Electronics:

“I Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition rappresentano un’entusiasmante fusione tra l’ultima tecnologia di Samsung Galaxy e la poliedrica Art de Vivre di Maison Kitsuné. Stiamo fondendo la tecnologia con la moda e la musica per permettere ai consumatori di godersi benessere e vita in modo giocoso”.

Al momento, purtroppo, gli auricolari wireless Samsung Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition non saranno disponibili per il mercato italiano, ma non si escludono possibili cambiamenti in futuro.