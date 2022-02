Samsung Galaxy Buds2 in OFFERTA al Minimo Storico

Le Samsung Galaxy Buds2 si trovano in offerta su Amazon a 96,80€, lo sconto del 35% porta le cuffie al prezzo più basso di sempre, con un risparmio effettivo è di oltre 50 euro rispetto al prezzo di listino.

Realizzate in collaborazione con AKG, leader del settore audio, le Buds2 sono le ultime cuffie true wireless presentate da Samsung. Sono disponibili in 4 colorazioni differenti e hanno un design molto simile alle sorelle maggiori Buds Pro, con le quali condividono molte delle caratteristiche tecniche.

Anche la custodia di ricarica ricorda molto quella delle Pro, un cofanetto compatto e leggero, facile da mettere in tasca per tenere sempre con sé le ottime cuffiette Samsung. Il case è compatibile anche con la ricarica wireless, basta utilizzare una base compatibile con lo standard di ricarica Qi o sfruttare la funzione”Reverse Charging” degli ultimi top di gamma Samsung.

Le Buds2 raccolgono il testimone dalle ottime Galaxy Buds+, introducendo un sistema di cancellazione attiva del rumore, una durata della batteria aumentata, 3 microfoni integrati e connettività Bluetooth 5.2. Insomma, le nuove cuffie wireless di Samsung offrono tutto quello che serve per un'esperienza d'uso di massimo livello, ad un prezzo molto competitivo. Trovarle in offerta sotto i 100 euro è cosa più unica che rara, con uno sconto di oltre 50 euro è impossibile non approfittarne.

Oggi è possibile acquistare le Samsung Galaxy Buds2 in offerta su Amazon a 96,80€, con spedizione Prime senza alcun costo aggiuntivo e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.