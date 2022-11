Samsung Galaxy Buds2: Amazon ESAGERA, con il 46% di sconto sono IMPERDIBILI

Le Samsung Galaxy Buds2 sono un vero e proprio punto di riferimento del settore delle cuffie true wireless garantendo un audio ottimale e tante funzionalità aggiuntive di grande interesse, dalla cancellazione attiva dei rumori all’autonomia superiore alla media.

Con la nuova offerta Amazon, quindi, acquistare le Samsung Galaxy Buds2 diventa ancora più conveniente. Attualmente, infatti, è possibile acquistare le Buds di casa Samsung al prezzo scontato di 79,99 euro invece di 149 euro con uno sconto pari a ben il 46% sul prezzo di listino. Le Buds2 sono vendute direttamente da Amazon e sono disponibili in varie colorazioni.

Samsung Galaxy Buds2: cuffie true wireless complete ad un ottimo prezzo

Caratterizzate da un peso di appena 5 grammi ad auricolare, le Samsung Galaxy Buds2 sono un vero e proprio punto di riferimento per praticità, prestazioni, funzionalità e autonomia del settore delle cuffie true wireless. Le Buds2 di Samsung possono contare sulla cancellazione attiva del rumore, con due microfoni dedicati per la rilevazione del rumore ambientale.

A garantire un’audio ottimale in chiamata, inoltre, ci pensa un sistema di tre microfoni in grado di bilanciare l’audio catturato. Le Samsung Galaxy Buds2 sono ottime anche per l’ascolto della musica grazie a bassi profondi e potenti e alti chiari. Da segnalare anche la certificazione IPx2 e la presenza di una batteria da 472 mAh che garantisce un’autonomia di 5 ore con una sola carica e di 20 ore considerando la carica aggiuntiva della custodia.

Con la nuova offerta Amazon, quindi, le Samsung Galaxy Buds2 diventano ancora più convenienti. Attualmente, infatti, è possibile acquistare le cuffie TWS di casa Samsung al prezzo scontato di 79,99 euro invece di 149 euro. Lo sconto applicato al prezzo delle Buds2 è pari a ben il 46% con la possibilità di scegliere tra più colorazioni l’opzione giusta per le proprie preferenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.