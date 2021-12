Galaxy Buds: Samsung prepara una piccola rivoluzione

Un inedito brevetto riconducibile al colosso sudcoreano, svela che la prossima generazione di Galaxy Buds di Samsung monteranno sensori biometrici in grado di tracciare importanti funzioni legate alla salute. Non solo smartwatch e smartband muniti di numerosi sensori per il tracking dell'attività fisica e della salute in generale: l'azienda sta lavorando a una nuova generazione di auricolari TWS pensati per registrare valori essenziali per la salute dell'organismo.

Sensori biometrici nelle nuove Galaxy Buds di Samsung?

Lo scorso 9 dicembre il WIPO (World Intellectual Property Office) ha pubblicato la documentazione di Samsung relativa a un nuovo modello di Galaxy Buds. All'interno delle 47 pagine visionate da LetsGoDigital, è chiaro che il colosso sudcoreano stia lavorando a una nuova generazione di cuffie true wireless munite di sensori biometrici per il tracking del battito cardiaco ela saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2).

Entrambi i sensori biometrici, tenendo conto della documentazione ufficiale, sarebbero disposti all'estremità finale delle cuffie. L'utente, indossando le cuffie, avrà così la possibilità di tenere traccia del battito cardiaco e della saturazione dell'ossigeno nel sangue utilizzando un mix di LED e sensori infrarossi. Queste informazioni, sfruttando il modulo Bluetooth integrato, saranno successivamente inviate allo smartphone tramite l'applicazione companion Samsung Wearable, offrendo così all'utente la possibilità di tracciare questi importante parametri vitali mentre ascolta la musica.

L'introduzione di questi sensori biometrici è una sfida ingegneristica non di poco conto: bisogna tenere in considerazione il corretto bilanciamento del peso dei nuovi auricolari, l'ottimizzazione dei consumi, il corretto tracciamento dei dati relativi alla salute e molto altro. Difficile prevedere quando questi device di Samsung verranno presentati sul mercato, ma non vediamo l'ora di scoprire il loro funzionamento.