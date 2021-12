Galaxy Buds+/Pro: Samsung aggiunge una importante feature

Samsung Galaxy Buds+ e Galaxy Buds Pro si aggiornano con la funzione wear detection. Le ottime cuffie true wireless del colosso sudcoreano, lanciate rispettivamente all'inizio del 2020 e all'inizio di quest'anno, si stanno aggiornando in Sud Corea con due nuovi firmware al cui interno è presente la funzione wear detection.

Le informazioni pubblicate in rete indicano che il modello Samsung Galaxy Buds+ sta ricevendo il firmware R175XXU0AUK1, mentre il modello Samsung Galaxy Buds Pro il firmware R190XXU0AUK1; oltre alla sopracitata feature, le cuffie di Samsung ricevono anche alcune ottimizzazioni sotto il cofano.

La funzione wear detection arriva su Samsung Galaxy Buds+/Pro

Samsung Galaxy Buds+ sono delle ottime cuffie di fascia media disponibili su Amazon in sconto a 115 euro. Disponibili in quattro diverse colorazioni – nero, bianco, blu e rosso -, gli auricolari true wireless di Samsung offrono fino a 11 ore di riproduzione e 22 ore di autonomia massima, tecnologia AKG per suono di alto livello con bassi profondi e alti cristallini, tre microfoni per la trasmissione della voce e molto altro.

Samsung Galaxy Buds Pro, invece, sono cuffie di fascia alta disponibili su Amazon in sconto a 165 euro. Dispongono del pieno supporto alla cancellazione attiva del rumore per permettervi di ascoltare la musica senza distrazioni, offrono la certificazione IPX7 contro l'acqua, integrano due driver per la riproduzione di un ampio spettro di frequenze e molto altro.