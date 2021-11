Samsung Galaxy Buds Pro: offerta con SUPER SCONTO di quasi 70 euro!

Gli auricolari Bluetooth Samsung Galaxy Buds Pro rappresentano senza dubbio una delle migliori alternative disponibili in questa fascia di mercato, considerandone l'impeccabile solidità costruttiva ed un'impareggiabile qualità del suono.

Scegli solo il meglio per te: acquistali subito su Amazon nella colorazione Phantom Silver e, grazie all'incredibile sconto del 30%, pagherai appena 159,99 euro con un risparmio di 69,01 euro.

Auricolari Samsung Galaxy Buds Pro: un vero portento

Gli altoparlanti a 2 vie ti offrono un suono ricco e corposo: efficace il sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) che riduce gli indesiderati suoni ambientali fino a 35dB con l'emissione di onde sonore neutralizzanti.

Nessun problema di autonomia: potrai utilizzare gli auricolari wireless Galaxy Buds Pro per ben 5 ore di riproduzione (18 ore ricorrendo alla pratica custodia di ricarica). I 3 microfoni integrati in ogni cuffietta sapranno catturare al meglio la tua voce, per telefonate sempre chiare e comprensibili. Stiamo inoltre parlando di un prodotto impermeabile, con certificazione IPX7, per immersioni fino a 1 m d’acqua per circa 30 minuti.

Un'occasione unica, che potrebbe non durare a lungo: metti nel carrello i potentissimi auricolari Samsung Galaxy Buds Pro, verranno recapitati direttamente a casa tua con il pratico adattatore USB-C e senza spese di spedizione.