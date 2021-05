Siete in cerca di un paio di auricolari wireless di alta qualità? Le Samsung Galaxy Buds Pro sono in offerta su Amazon a soli 159,00 euro. Al ribasso del 22% può essere aggiunto un ulteriore sconto di 20 euro tramite il coupon BUDSPRO20.

Samsung Galaxy Buds Pro: la comodità a portata di orecchio

Piccole, discrete e funzionali, offrono un’esperienza senza eguali e nettamente migliorata rispetto al passato. Ottimali per essere utilizzate sia per la riproduzione di contenuti multimediali che in fase di chiamata, le Galaxy Buds Prod spiccano per la cancellazione attiva del rumore intelligente e il suono ambientale personalizzabile.

L’implementazione di microfoni sia interni che esterni restituisce una voce sempre chiara e nitida che consente di comunicare con eventuali interlocutori senza interferenze. L’algoritmo, inoltre, funziona secondo due modalità – high, low – per operare sempre al meglio. Degni di nota sono i woofer da 11 mm che rendono i bassi potenti e i tweeter da 6.5 mm che toni alti puliti. In definitiva l’audio è equilibrato e di alta qualità.

L’esperienza di ascolto è resa più accattivante dalla tecnologia a 360 gradi Dolby Head Tracking. Il case che funziona altresì come custodia di ricarica garantisce un’autonomia complessiva di 28 ore suddivise in 8 di riproduzione e 20 nella custodia. Tra le features sono da citare la ricarica rapida e la Wireless PowerShare. Samsung Galaxy Buds Pro sono resistenti all’acqua e al sudore grazie alla certificazione IPX7. In confezione sono sempre incluse tre punte auricolari aggiuntive di diverse taglie.

Potete acquistare Samsung Galaxy Buds Pro su Amazon a soli 159,00 euro e riceverle in meno di 48 ore grazie alle spedizioni Prime o gratuitamente se è il vostro primo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

