Samsung Galaxy Buds Live: scopri come pagarli solo 63€ su eBay

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari performanti e comodi da indossare sempre allora dai un’occhiata a questa offerta. La trovi su eBay, il colosso dello shopping online, che ha unito anche un extra sconto speciale per pagarli ancora meno. Scopri come mettere nel carrello i Samsung Galaxy Buds Live a soli 63 euro, invece di 169 euro (prezzo di listino).

Tra l’altro con eBay hai anche un altro vantaggio interessante. Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Samsung Galaxy Buds Live: trasforma il loro prezzo con il Coupon FESTE22

Per risparmiare così tanto acquistando i Samsung Galaxy Buds Live devi metterli in carrello e poi inserire il codice FESTE22 nella sezione dedicata ai Coupon. Si tratta di un’occasione imperdibile che eBay ti sta regalando in questo momento. Ovviamente la disponibilità dipende dal numero di pezzi rimasti. Visto il prezzo vantaggioso, risparmi 106 euro, questi auricolari stanno già andando a ruba.

Indossali e scopri come la loro forma ergonomica si adatta alle tue orecchie. Non ti daranno assolutamente fastidio. I suoni saranno avvolgenti e profondi. La cancellazione attiva del rumore ti isolerà completamente, ma potrai gestire tu il livello se vorrai rimanere comunque connesso con il mondo che ti circonda. Vai su eBay e acquistali a soli 63 euro sfruttando il codice FESTE22.

Aggiornamento: stanno andando a ruba e ora è rimasto l’ultimo pezzo disponibile. In alternativa, se non sei stato tu il fortunato ad acquistarlo, puoi sempre acquistare i Samsung Galaxy Buds Live a soli 76 euro. Un ottimo prezzo rispetto al costo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.