Samsung Galaxy Buds Live scontate del 47% su Amazon!

Le Samsung Galaxy Buds Live tornano in offerta su Amazon a soli 100 euro, il prezzo si dimezza con uno sconto del 47% e un risparmio complessivo di quasi 100 euro rispetto al listino. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy Buds Live: caratteristiche principali

L'offerta in questione riguarda solo la colorazione nera, ma potete trovarle anche in colorazione bianca, nera, blu, rosso e bronzo, le Galaxy Buds Live sono caratterizzate da un design a forma di fagiolo, studiate per garantire la massima ergonomia e la giusta aderenza all’orecchio. Grazie ai 6 microfoni integrati non manca un sistema di riduzione attiva del rumore, utile per isolarsi dal frastuono esterno durante lunghi viaggi in treno o in aereo.

Samsung dichiara fino a 6 ore di riproduzione senza interruzioni per gli auricolari, fino ad un massimo di 21 ore con una sola carica della custodia. Quest'ultima è compatibile con la ricarica wireless, è sufficiente dotarsi di una qualsiasi basetta di ricarica compatibile con lo standard Qi.

Oggi le Galaxy Buds Live in colorazione nera sono disponibili all'acquisto in offerta su Amazon a 100 euro, un prezzo quasi dimezzato con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime, consegna in 1-2 giorni lavorativi e reso gratuito entro 30 giorni. Netto calo di prezzo anche per la colorazione rossa il cui prezzo scende a 108,66 euro.