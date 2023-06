Samsung Galaxy Buds Live: MINIMO STORICO e Tasso Zero su Unieuro

Approfitta subito dei vantaggi di Unieuro Sottocosto. Oggi fai l’affare del giorno grazie a questa offerta pazzesca che abbiamo scovato nel volantino. Acquista i Samsung Galaxy Buds Live a soli 49,99 euro, invece di 169,99 euro. Si tratta di un minimo storico pazzesco che ti fa risparmiare 120 euro. Attenzione però perché i regali non sono finiti qui.

Infatti, grazie a questa promozione, con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua o presso l’indirizzo che hai indicato in fase di ordine. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da 16,66 euro al mese. Ti basta solo selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento avendo un account attivo o registrandone uno nuovo sul momento.

Samsung Galaxy Buds Live: auricolari premium a prezzo low cost

Gli Auricolari Samsung Galaxy Buds Live sono veramente speciali. Grazie alla loro forma ergonomica si adattano perfettamente al tuo orecchio, come fossero stati realizzati su misura. Tra l’altro, essendo senza tappi in-ear, sono comodissimi perché evitano la sensazione di occlusione tipica dei cuscinetti in silicone che creano quell’effetto ventosa che isola dall’ambiente circostante.

Nondimeno, se vuoi annullare qualsiasi distrazione attorno a te basta selezionare la modalità Eliminazione Disturbi. Inoltre, puoi anche decidere di attivare la modalità Audio 360 per un’esperienza di ascolto ancora più coinvolgente e avvolgente. Approfitta subito di questa incredibile offerta Unieuro. Acquista i tuoi Galaxy Buds Live al minimo storico e risparmia così 120 euro dal prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.