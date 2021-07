Le Galaxy Buds Live si trovano in offerta su Amazon a 97.99€, con sconto del 48% e un risparmio di oltre 90 euro rispetto al prezzo solito. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per le cuffie true wireless di Samsung, disponibili in colorazione nera, bianca, blu, rosso e bronzo.

Sono caratterizzate da un design a forma di fagiolo, studiate per garantire la massima ergonomia e la giusta aderenza all’orecchio, sono dotate di ben 6 microfoni complessivi, che captano i rumori esterni e li annullano generando una frequenza opposta, tramite il sistema di Active Noise Cancelling (ANC).

Il produttore dichiara un'autonomia fino a 21 ore con una sola carica della custodia, mentre l'auricolare singolo garantisce ben 6 ore di riproduzione mutlimediale. Non manca la ricarica wireless Qi, compatibile anche con gli smartphone dotati di sistema reverse charging.

Oggi è possibile acquistare le Galaxy Buds Live in offerta su Amazon a 97,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica