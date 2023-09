Samsung Galaxy Buds Live: i migliori auricolari, oggi ad un prezzo WOW

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari TWS veramente eccezionali; costano solo 79,00€ su Amazon grazie agli sconti folli presenti. Ci riferiamo ai meravigliosi Samsung Galaxy Buds Live, usciti qualche anno fa ma che sono ancora eccellenti. Parliamo di un modello veramente unico nel suo genere, con un design “a fagiolo” (bean, in inglese) che assicura una vestibilità e una comodità durante l’utilizzo senza eguali. Inoltre, sono disponibili in varie colorazioni: quella che vi consigliamo noi, ad esempio, è quella blu (sia per il case che per le gemme).

Tornando ai vantaggi di Amazon, vi ricordiamo che avrete sempre il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete usufruire della consegna celere e immediata con il servizio di Prime. Non di meno, se siete spesso fuori casa, potrete scegliere l’opzione per il ritiro presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano.

Samsung Galaxy Buds Live: i migliori auricolari TWS per chi ha un Samsung

Questi auricolari di casa Samsung promettono una qualità sonora ineccepibile; dispongono di una batteria che assicura ore ed ore di utilizzo intenso. Grazie al case per la ricarica poi, si otterrà un’autonomia spaventosa di un giorno intero con una singola carica. Si possono ricaricare mediante il case che sfrutta la porta USB Type-C o attraverso la fast charge wireless Qi. Fra le altre features, segnaliamo la presenza dei driver da 12 mm e della cancellazione attiva del rumore (ANC). Se avete uno smartphone o un tablet di Samsung poi, potrete sfruttare le potenzialità e la versatilità dell’ecosistema dell’azienda.

a soli 79,00€, i Samsung Galaxy Buds Live sono i migliori auricolari che possiate acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.