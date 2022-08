Samsung Galaxy Buds Live, cuffie TWS straordinarie a prezzo WOW (-59%)

Se per te ascoltare musica non è solo un hobby ma è un qualcosa che va ben oltre, saprai certamente che esistono cuffie capaci di regalarti emozioni indescrivibili come le ottime Samsung Galaxy Buds Live quest’oggi in offerta su Amazon. Ad appena 69€ con il 59% di sconto, infatti, le cuffie TWS del colosso sudcoreano ti offrono la possibilità di ascoltare tutti i tuoi brani preferiti senza alcun compromesso.

Piccole, leggere, ergonomiche e con una perfetta calibrazione del sound, le cuffie di Samsung hanno tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze senza alcun limite.

Le ottime cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Live crollano del 59% su Amazon

Come si vuole per le cuffie true wireless di un certo livello, anche le Galaxy Buds Live di Samsung supportano la cancellazione attiva del rumore: si tratta di una particolare tecnologia che permette di ridurre automaticamente tutti i suoni esterni, come quello del traffico, per darti modo di ascoltare tutta la musica che vuoi senza distrazioni.

Perfette anche per le telefonate con appositi microfoni esterni, le cuffie TWS supportano anche i comandi touch per gestire rapidamente la musica e le chiamate senza dover prendere in mano il telefono. Inoltre, la batteria integrata, sommata a quella presente nel case di ricarica, ti garantisce fino a 21 ore di riproduzione.

Cosa stai aspettando? Solo oggi hai la possibilità di acquistare le straordinarie cuffie true wireless di alto livello di Samsung al prezzo di un normale paio di cuffie wireless. Lo sconto del 59%, infatti, ti offre l’occasione del secolo di ricevere a casa in 1 giorno un sistema audio eccellente sotto tutti i punti di vista. Mettile subito nel carrello e preparati ad ascoltare i tuoi brani preferiti con una qualità che ti lascerà senza fiato.

