Sei in cerca di un paio di cuffie? Le Samsung Galaxy Busd Live sono in offerta su Amazon a soli 102.00€. Il ribasso del 46% corrisponde a uno sconto effettivo di 87,00€ che rende l’acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano ma operate a partire dal 27 aprile 2021.

Samsung Galaxy Buds Live: perché scegliere queste cuffie

Il design lineare ed elegante delle Samsung Galaxy Buds Live rende queste wearable sofisticate ed esteticamente apprezzabili. Grazie alla loro colorazione nera sono discrete quando indossate.

La loro tipologia In Ear assicura una resa confortevole anche a seguito di un utilizzo prolungato. Grazie alla forma con cui sono state progettate sono stabili e non cadono neanche con movimenti bruschi, come ad esempio la corsa in fase di allenamento.

Gli altoparlanti integrati erogano un suono equilibrato e potente. I bassi corposi e i toni alti chiari riescono a fornire un’esperienza di qualità. Da non sottovalutare, poi, la cancellazione del rumore attiva che elimina ogni tipo di fastidio e rende l’ascolto puro.

I 3 microfoni integrati garantiscono una resa efficiente anche in fase di chiamata. L’accelerometro migliora la qualità permettendo di ottenere una voce chiara e nitida.

Degna di nota è la batteria da 472 mAh della custodia di ricarica con cui prolungare l’ascolto fino a 21 ore complessive. La ricarica rapida, inoltre, consente di ottenere un’ora di riproduzione aggiuntiva in appena 5 minuti di carica.

Puoi acquistare Samsung Galaxy Buds a soli 102,00€ su Amazon nella colorazione Mystic Black. Acquistale oggi e ricevili entro 48 ore a partire dal 27 aprile 2021 se sei abbonato a Prime. Le consegne sono gratuite per chi effettua il primo acquisto sul sito.

Queste wearable, infine, sono acquistabili a rate mediante il programma CreditLine di Confidis. Sceglilo in fase di pagamento per sapere di più.

