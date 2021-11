Samsung Galaxy Buds+: le cuffie che non toglierai più

Tra le numerose offerte che propone il Black Friday, senza dubbio quella sulle Samsung Galaxy Buds+ è una delle più interessanti. Queste offrono diverse soluzioni esclusive che le rendono tra le migliori alternative nella loro fascia di prezzo, oggi acquistabili a soli 119,90 euro su Amazon.

Samsung Galaxy Buds+: caratteristiche tecniche

Si tratta di auricolari in-ear estremamente compatti e leggeri, che occupano esclusivamente il canale uditivo. I controlli sfruttano una parete touch decisamente precisa e reattiva. Questi consentono di gestire tracce e chiamate in maniera rapida e intuitiva. Non manca tuttavia l’applicazione che consente di personalizzare la funzione del tocco prolungato. Notevoli i 3 microfoni per ogni auricolare, uno interno e due esterni. Questi utilizzano un’efficiente tecnologia per la cancellazione del rumore che garantisce una voce chiara e cristallina durante le chiamate. Ottima la custodia di ricarica, anche questa estremamente compatta, ricaricabile sia con cavo USB Type-C che con base di ricarica Qi.

Una delle particolarità a cui facevamo riferimento in apertura, riguarda proprio l’autonomia. Gli auricolari, da soli, forniscono ben 11 ore di ascolto, uno dei valori più alti sul mercato. A queste si aggiungono altre 11 ore date dalla custodia, per un totale di ben 22 ore di autonomia. Naturalmente uno degli aspetti più rilevanti è senza dubbio la tecnologia di AKG che caratterizza il suono. Questo offre bassi potenti e profondi, senza ostacolare le frequenze alte e medie. Ciò che risulta è un suono pieno, ma bilanciato con il tradizionale e inconfondibile timbro di AKG. Si tratta, infatti, di cuffie indirizzate soprattutto all’ascolto della musica ad alta fedeltà. Ottima la soluzione per la cancellazione del rumore con Ambient Sound, che consente di ridurre l’ANC così da ottenere un ascolto confortevole, ma con la consapevolezza dell’ambiente circostante.

Grazie ad uno sconto del 20%, le Samsung Galaxy Buds+ sono disponibili su Amazon a soli 119,90 euro per la variante bianca.