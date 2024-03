Samsung Galaxy Buds FE tornano al PREZZO più BASSO (ultime ore)

Super promozione di Amazon che nelle ultime ore di Offerte di Primavera abbassa il prezzo delle splendide Samsung Galaxy Buds FE al più basso di sempre. Se fai veloce ora le puoi mettere nel tuo carrello a soli 59 euro, invece che 109 euro.

Potresti non vederlo ma il prezzo originale è proprio quello che ti ho segnalato, per cui adesso hai uno sconto pazzesco del 46% che abbatte il prezzo e risparmi 50 euro sul totale. Inutile dire che devi essere super veloce o rischi di perderti l’offerta.

Samsung Galaxy Buds FE al minimo storico

Le mitiche cuffiette Samsung Galaxy Buds FE hanno un design innovativo che sparisce una volta che le indossi e non le senti nemmeno. Così le puoi usare per tutto il tempo che vuoi. Tra l’altro in confezione trovi diversi inserti che puoi scegliere. Hanno una connessione perfetta e senza la minima latenza. Questo ti permette di usarle anche per guardare film o serie TV ad esempio.

Godono della cancellazione del rumore per fare chiamate senza disturbi e comandi touch per regolare il volume, cambiare traccia musicale e rispondere alle chiamate. E poi una delle cose più incredibili: possiedono una batteria gigantesca che dura 30 ore con una sola ricarica.

Non perdere tempo perché non ce n’è. A una cifra così le vorranno tutti e poi le Offerte di Primavera scadono a mezzanotte. Quindi fiondati su Amazon e acquista le tue Samsung Galaxy Buds FE a soli 59 euro, invece che 109 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.