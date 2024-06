Samsung Galaxy Buds FE, prezzo giù del 48%: vanno presi subito

I Samsung Galaxy Buds FE sono un’ottima scelta per chi cerca auricolari true wireless con funzionalità avanzate a un prezzo competitivo. Attualmente in offerta su Amazon a 56,99€, grazie ad un imperdibile sconto del 48%, questi auricolari offrono un’ottima combinazione di qualità del suono, cancellazione attiva del rumore (ANC) e durata della batteria.

I Galaxy Buds FE sono dotati di un design ergonomico con alette di stabilità che assicurano una calzata comoda e sicura, anche durante gli allenamenti. Le superfici touch sono estremamente sensibili e consentono di gestire facilmente la riproduzione musicale, le chiamate e le modalità ANC con semplici tocchi. La cancellazione attiva del rumore è particolarmente efficace, attenuando i rumori ambientali in modo significativo, rendendoli ideali per l’uso in uffici o durante i viaggi​.

La qualità del suono dei Galaxy Buds FE è ben bilanciata, con bassi potenti, medi chiari e alti leggermente attenuati. L’app Samsung Galaxy Wearable consente di scegliere tra diversi preset di equalizzazione per adattare il suono ai propri gusti, anche se manca la possibilità di creare impostazioni personalizzate. La durata della batteria è rispettabile, con circa 6 ore di riproduzione continua con ANC attivato e fino a 8,5 ore senza ANC. La custodia di ricarica offre ulteriori tre ricariche complete, assicurandoti una giornata intera e più di musica senza problemi.

Non farti scappare questa offerta: rimane ancora pochissimo tempo per avere lo sconto del 48%!