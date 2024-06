Samsung Galaxy Buds FE in offerta: con lo sconto del 48% sono un best buy

Le Samsung Galaxy Buds FE sono una scelta eccellente per chi cerca auricolari true wireless con buone prestazioni a un prezzo competitivo. Oggi sono tue ad appena 56€, grazie ad un clamoroso sconto del 48% sul loro normale prezzo di listino. Davvero niente male.

Le Galaxy Buds FE offrono una buona qualità del suono con un’enfasi sui bassi, che possono risultare dominanti ma non fastidiosi. La cancellazione attiva del rumore è efficace, soprattutto considerando il prezzo, e riduce bene i rumori ambientali. La modalità trasparenza torna utilissima per sentire tutto ciò che ti succede attorno quando è necessario.

Le Galaxy Buds FE presentano un design compatto e confortevole, con un buon sistema di fissaggio che le rende adatte anche per attività fisiche leggere. La certificazione si ferma ad IPX2: quindi resistono perfettamente a schizzi leggeri e al sudore, ma rischiano di rovinarsi se esposti a molta acqua.

Le funzionalità delle Galaxy Buds FE sono gestite tramite l’app Galaxy Wearable, disponibile solo per Android, limitando l’uso per gli utenti iOS. L’app consente di regolare l’ANC, la modalità trasparenza e di utilizzare preset dell’equalizzatore. Tra le altre cose, troviamo anche l’utilissima funzione “Find My Buds”, che ti aiuta a ritrovare i tuoi auricolari in caso di smarrimento.

Le Buds FE offrono una durata della batteria di circa 6 ore con ANC attivato e fino a 8,5 ore con ANC disattivato. La custodia fornisce tre ricariche aggiuntive, estendendo l’autonomia significativamente. Non perdere questa offerta: acquistale ora a soli 56€.