Samsung Galaxy Buds FE in cantiere: nuovi auricolari TWS in arrivo

Sembra che Samsung stia per lanciare un nuovo paio di auricolari TWS di fascia bassa; il modello potrebbe far parte della linea Fan Edition (FE). Cosa ci aspettiamo da questo gadget quindi? Scopriamolo insieme.

Andiamo con ordine. i primi auricolari True Wireless Stereo della compagnia sudcoreana sono arrivati nel mese di marzo del 2019. Si chiamavano Galaxy Buds. Dopo questo modello poi abbiamo avuto i Buds 2 e i Buds 2 Pro, ricchi di tecnologia con features di punta come l’ANC e una qualità del suono semplicemente strepitosa. Adesso, con il nuovo paio in arrivo, ci aspettiamo caratteristiche interessanti ad un costo concorrenziale.

Samsung Galaxy Buds FE: cosa sappiamo ad oggi?

Il portale olandese GalaxyClub ha riferito che Samsung sta sviluppando un nuovo paio di auricolari TWS; il modello in questione ha il numero SM-R400N e già da questo notiamo che non sarà un’iterazione “Pro”. Al contrario, potrebbe essere la versione standard della prossima serie Buds 3 o, addirittura, il primo modello FE (Fan Edition). D’altronde, sono passati due anni dal rilascio dei Buds 2 quindi è lecito aspettarci una variante economica delle cuffiette Bluetooth della società sudcoreana. Magari, potrebbero arrivare insieme al futuro flagship killer di cui sentiamo tanto parlare, il Galaxy S23 FE che proprio di recente ha ricevuto l’approvazione su diversi portali per la certificazione online.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che gli auricolari TWS Samsung Galaxy Buds Live costano solo 66,14€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il prezzo è veramente intrigante e c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile godere del reso gratuito entro un mese dall’acquisito e avrete accesso a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspettate quindi? È un’offerta speciale, correte a prenderli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.