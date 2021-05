Tornano al minimo storico le Galaxy Buds+, oggi si trovano in offerta su Amazon a 94,87€ con uno sconto del 44% rispetto al prezzo di listino. La promozione riguarda la colorazione nera delle cuffie true wireless di Samsung.

Le Galaxy Buds+ riprendono il design della prima versione, proponendo alcune importanti novità. La versione aggiornata porta con sé diverse migliorie, come l'autonomia del case che garantisce oltre 22 ore di utilizzo e la ricarica rapida che permette fino a 1 ora di riproduzione con soli 3 min di carica.

I microfoni integrati passano da 2 a 3, di conseguenza migliora sensibilmente la qualità del suono in entrata durante le chiamate. Tramite i controlli touch è possibile regolare il volume o passare alla traccia successiva, anche su applicazioni esterne come Spotify e con la variante plus viene introdotta la compatibilità con i dispositivi iOS.

Le Samsung Galaxy Buds+ sono un ottima soluzione per chi cerca un paio di auricolari true wireless di qualità, ben integrate con il sistema android e dalla buona autonomia. Oggi è possibile acquistare le Buds+ in offerta su Amazon a 94,87€, un risparmio del 44% rispetto al prezzo di listino, con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi per i clienti Prime.

