Samsung Galaxy Buds 3 Pro: un difetto di ricarica lascia gli utenti con un auricolare scarico

Quando Samsung ha lanciato i Galaxy Buds 3 Pro lo scorso anno, il debutto non è stato esente da problemi. Il gigante tech ha persino dovuto sospendere temporaneamente le spedizioni a causa di alcune difficoltà nel controllo qualità. Sebbene molte delle problematiche iniziali siano state risolte, un difetto di ricarica continua a tormentare alcuni utenti.

L’auricolare che non si ricarica: segnalazioni in aumento

Di recente, sono emerse numerose segnalazioni riguardanti un malfunzionamento della ricarica dei Galaxy Buds 3 Pro. Gli utenti affermano che uno degli auricolari smette di caricarsi quando viene inserito nella custodia. Questo problema non è del tutto nuovo: già tra tre e sei mesi fa erano stati riportati casi simili. Tuttavia, la questione sembra essere riemersa con maggiore frequenza.

Alcuni utenti hanno provato a risolvere il problema in vari modi, tra cui il reset degli auricolari, il riavvio dello smartphone, la pulizia dei contatti di ricarica e la verifica della batteria della custodia, senza successo. Un caso particolarmente preoccupante riporta addirittura la presenza di segni di bruciatura nei punti di contatto della ricarica.

Possibili soluzioni temporanee

Se anche tu stai riscontrando questo problema, potresti provare alcuni rimedi suggeriti dalla community online. Un utente di Reddit, dionicioagarcia, ha scoperto che il difetto potrebbe essere legato al sensore magnetico che rileva la presenza degli auricolari nella custodia.

Il suo metodo consiste nel tenere l’auricolare abbastanza vicino alla custodia fino a quando il sensore rileva la sua presenza. Dopo aver visto il LED lampeggiare e ricevuto la notifica di interruzione della ricarica, bisogna ripetere il procedimento alcune volte prima di inserire definitivamente l’auricolare.

Un altro utente, tenchichrono, suggerisce di controllare l’allineamento dei connettori all’interno della custodia. Utilizzando un piccolo cacciavite per regolarli, sarebbe riuscito a ripristinare la ricarica del suo auricolare.

Samsung ha recentemente distribuito un aggiornamento firmware (versione R630XXU0AYB3) per i Galaxy Buds 3 Pro. Tuttavia, si tratta di un aggiornamento di soli 8MB, descritto come una patch minore per migliorare la stabilità, senza menzionare alcuna correzione specifica per il problema di ricarica.