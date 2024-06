Samsung Galaxy Buds 2 imperdibili col MAXI sconto del 42%

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds 2 sono richiestissimi per via di una qualità audio eccellente ed una costruzione di pregiata fattura. Nonostante la loro robustezza, risultano leggeri e garantiscono una comodità ottimale una volta indossati. Da menzionare anche la lunga durata della batteria, per giornate intere di musica e chiamate.

La promozione è quasi al termine, completa subito l’acquisto approfittando di uno sconto assurdo del 42% su Amazon: gli auricolari Samsung Galaxy Buds 2 saranno tuoi con soli 109 euro (anche in modalità rate) invece di 189 euro.

Prezzo in picchiata per i Samsung Galaxy Buds 2

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds 2 regalano un’esperienza d’ascolto premium, con bassi corposi e suoni alti cristallini grazie agli altoparlanti dinamici a due vie. I tre microfoni integrati rendono le chiamate sempre chiare e prive di disturbi, con un efficiente sistema di cancellazione del rumore. Queste cuffiette Samsung sono incredibilmente leggere, con un peso di appena 5 grammi ciascuna: massimo comfort grazie ai cuscinetti in morbido silicone. Nessun problema di autonomia con l’aiuto della custodia di ricarica, che permette di coprire agevolmente l’intera giornata.

Rimangono poche unità a disposizione, sii veloce e metti nel carrello gli auricolari Samsung Galaxy Buds 2 risparmiando circa 80 euro: li riceverai velocemente a casa e senza spese di consegna.