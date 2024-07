Samsung Galaxy Book4 Pro, sconto di 400€: è il laptop premium da comprare oggi

CPU Intel Core Ultra 7 con supporto a Copilot, design sottile ed elegante e un display da 16″ impeccabile. Il Samsung Galaxy Book4 Pro è il protagonista di un’imperdibile offerta di Amazon: con lo sconto di oggi, il prezzo crolla da 1999,00€ a soli 1499,90€.

Un’occasione imperdibile per mettere le mani su uno dei più interessanti e completi laptop premium del momento. Eh già, perché parliamo di una soluzione di ultimissima generazione con un ricco arsenale di funzioni progettate per potenziare la tua produttività. Come sempre, ti ricordo che su Amazon è anche possibile dilazionare i pagamenti, spezzando l’importo in più rate mensili: ti basterà scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Il Galaxy Book4 Pro è equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 7 155H, che offre una combinazione di sei core ad alte prestazioni e otto core ad alta efficienza, supportati da 16 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe da 1 TB. Questo hardware garantisce prestazioni rapide e reattive per una vasta gamma di applicazioni, dal multitasking all’editing video e grafico. Il laptop dispone anche di una GPU integrata Intel Arc, che offre miglioramenti significativi nelle prestazioni grafiche rispetto alle generazioni precedenti​.

Il display AMOLED da 16 pollici con risoluzione di 2880 x 1800 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz offre colori vividi e neri profondi, rendendolo ideale per la visione di contenuti multimediali e per lavori creativi. La copertura del 100% del gamut di colori DCI-P3 assicura una riproduzione accurata dei colori, mentre la luminosità massima di 500 nits garantisce una buona visibilità anche in ambienti luminosi. La funzionalità touchscreen aggiunge un ulteriore livello di interattività, anche se il display tende a raccogliere impronte digitali e può essere leggermente instabile durante l’uso​.

Il Galaxy Book4 Pro offre anche una buona gamma di porte, tra cui due porte Thunderbolt 4, una porta HDMI 2.1, una porta USB-A, un lettore di schede microSD e un jack audio da 3,5 mm. Questo rende il laptop versatile e adatto a vari scenari d’uso, dalla connessione di periferiche esterne alla presentazione di contenuti su schermi più grandi. La batteria da 76Wh garantisce un’autonomia che può arrivare fino a 10 ore con un utilizzo estremo.

Insomma, stiamo parlando di una soluzione estrema che si inserisce nello stesso segmento dei MacBook high end e che fornisce un’ottima soluzione per chi preferisce Windows ed apprezza l’ecosistema di prodotti e servizi della linea Samsung Galaxy. Per tutti questi motivi, ti consiglio di non perdere altro tempo e approfittare subito di questa offerta: non sappiamo per quanto ancora sarà disponibile. Potrebbe terminare da un momento all’altro…