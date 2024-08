Samsung Galaxy Book4, offerta folle: il prezzo crolla a meno di 750€ (Amazon)

Il Samsung Galaxy Book4, con il suo display da 15,6 pollici, è un’ottima scelta per chi cerca un laptop potente e versatile, ideale per lavoro, studio e intrattenimento. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo imperdibile di 749,00€, con una riduzione del 32% rispetto al prezzo di listino di 1.099,00€. Non ci giriamo troppo intorno: a questo prezzo è un best buy assoluto che va preso – e pure di corsa.

L’offerta è a tempo limitato e il nostro suggerimento è di metterlo nel carrello il prima possibile. In compenso, la buona notizia è che se scegli di pagarlo a rate con Credit Line di Cofidis, potrai spezzare l’importo in 5 o più pagamenti mensili, rendendo l’offerta ancora più comoda e accessibile.

Dotato di un processore Intel Core i5 di ultima generazione, il Galaxy Book4 garantisce prestazioni rapide e fluide, sia durante il multitasking che nell’esecuzione di applicazioni più pesanti, come software di editing video o di progettazione grafica. Con 16 GB di RAM, è progettato per gestire contemporaneamente più applicazioni senza rallentamenti, rendendolo adatto a professionisti, studenti e utenti avanzati che necessitano di una macchina affidabile per le loro attività quotidiane.

Il disco SSD da 512 GB offre ampio spazio di archiviazione per documenti, foto, video e software, con l’ulteriore vantaggio di tempi di accesso e avvio estremamente rapidi rispetto ai tradizionali hard disk.

Il display da 15,6 pollici, con una risoluzione Full HD, offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata, ideale per guardare film, lavorare su fogli di calcolo o navigare sul web. Windows 11, preinstallato sul dispositivo, introduce un’interfaccia utente moderna e ottimizzata, con nuove funzionalità che migliorano ulteriormente la produttività e la sicurezza del sistema.

La costruzione elegante e leggera del Galaxy Book4 lo rende facile da trasportare, senza sacrificare la robustezza. È un dispositivo pensato per chi è sempre in movimento e ha bisogno di una macchina che possa adattarsi facilmente a diverse situazioni, sia a casa che in ufficio.

Con l’attuale sconto su Amazon, il Samsung Galaxy Book4 a 749,00€ è da prendere subito. Non perdere altro tempo: acquistalo subito per averlo ad un prezzo imbattibile!