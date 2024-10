Samsung Galaxy Book4 a metà prezzo con la Festa delle Offerte Prime

Un’offerta formidabile sta correndo su Amazon ed è presa d’assalto. Il fantastico Samsung Galaxy Book4 è in offerta a metà prezzo. Solo oggi però, grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024. Approfittane finché sei in tempo. Si tratta di un’occasione incredibile Perciò non devi perdere altro tempo, ma devi essere veloce.

Tra l’altro la versione in offerta speciale è quella da ben 16GB di RAM e 512GB di SSD. Quindi hai assicurate prestazioni e fluidità, anche in multitasking. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 5 rate mensili a tasso zero da soli 109,80€. Niente male vero?

Samsung Galaxy Book4: il laptop all inclusive

Con il Samsung Galaxy Book4 puoi fare veramente di tutto. Grazie al display da 15,6 pollici hai un’area di lavoro pazzesca, ma senza rinunciare alla comodità di un design estremamente portatile. Infatti, questo laptop all inclusive è perfetto da portare in viaggio e lavorare ovunque. Acquistalo adesso a metà prezzo.

Il processore Intel Core i5 assicura ottime prestazioni per produttività e intrattenimento. A casa ti arriva con installato Windows 11 Home, quindi è ready to work. Il display è con tecnologia Super AMOLED. Quindi hai colori vivaci e dettagli perfetti. Inoltre, il pannello IPS antiriflesso assicura una visione perfetta da ogni angolazione.

Ottima anche la scheda grafica Intel Graphics per produttività e intrattenimento. Acquistalo immediatamente a soli 549€, invece di 1099€.