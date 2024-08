Samsung Galaxy Book4 Edge, super risparmio di 600€: Snapdragon Elite X e peso piuma

Il Samsung Galaxy Book4 Edge è un laptop di fascia alta progettato per offrire prestazioni eccezionali in un design elegante e portatile. Attualmente in offerta su Amazon a 1.139,68 euro, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 1.699,00 euro. Ciliegina sulla torta: al momento del checkout otterrai un ulteriore sconto di 40,67€. Insomma, lo paghi appena 1099€.

Specifiche tecniche e prestazioni

Il Galaxy Book4 Edge è equipaggiato con il processore Snapdragon Elite X, un chip progettato per offrire prestazioni elevate con un’efficienza energetica superiore. Con 16 GB di RAM, il dispositivo garantisce fluidità nell’esecuzione delle applicazioni più esigenti, mentre l’unità SSD da 512 GB offre spazio di archiviazione ampio e veloce, riducendo i tempi di avvio e di caricamento.

Display e design

Il laptop è dotato di un display da 14 pollici, che offre una risoluzione vivida e dettagliata, ideale per lavori creativi, streaming video o semplicemente per navigare in rete. La colorazione Sapphire Blue è semplicemente stupenda e aggiunge un tocco di stile, rendendolo un dispositivo non solo funzionale, ma anche esteticamente piacevole.

Il Galaxy Book4 Edge viene fornito con Windows 11, l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft, con tutte le nuove funzionalità basate sull’IA.

A questo prezzo va preso subito

Con l’offerta attualmente in corso, il Galaxy Book 4 Edge può essere tuo al prezzo irresistibile di 1099€, con uno sconto esagerato di ben 600€. Al momento del checkout, potrai anche decidere di dilazionare il pagamento in più rate mensili. Così facendo, oggi non paghi nulla.