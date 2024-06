Samsung Galaxy Book4 Edge: risparmia almeno 500€ con il preordine MediaWorld

Il nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge è in preordine sul sito MediaWorld con una doppia promozione: 150 euro di voucher e 350 euro di supervalutazione garantita dando in permuta il vecchio computer, per un risparmio effettivo di 500 euro, a cui bisognerà poi aggiungere il valore della valutazione del dispositivo usato.

Galaxy Book4 Edge di Samsung sarà in preordine fino al 17 giugno, con la disponibilità che partirà dal giorno seguente. La doppia promo è invece disponibile su questa pagina del sito MediaWorld oppure cliccando sul bottone qui sotto.

Samsung Galaxy Book4 Edge: risparmia subito 500 euro con il preordine di MediaWorld

Per sfruttare appieno la promozione MediaWorld è sufficiente seguire questi semplici passaggi:

aggiungi al carrello Galaxy Book4 Edge e inserisci il codice sconto GALBOOK150

seleziona l’opzione Ritiro in negozio e Pagamento al ritiro in negozio come modalità di pagamento

Il voucher di 150 euro e la supervalutazione garantita di 350 euro sono validi fino al prossimo 11 luglio.

I nuovi laptop presentati da Samsung a fine maggio sono i primi notebook con processore Snapdragon X Elite e AI Copilot+. Dopo aver introdotto le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale negli ultimi Galaxy S24, Samsung ha scelto di espandere l’uso di Galaxy AI anche sui nuovi laptop, per migliorare la produttività di ciascun utente.

Grazie quindi alla promozione attiva sul sito ufficiale di MediaWorld, chi ha un dispositivo usato da dare in permuta può risparmiare almeno 500 euro dal prezzo del nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge (1.699 euro per il modello da 14 pollici e 1.799 euro per il modello da 16 pollici), grazie ai 350 euro di supervalutazione garantita e 150 euro di voucher aggiungendo al carrello il coupon omaggio GALBOOK150. La promo è disponibile su questa pagina di MediaWorld o in alternativa cliccando sul bottone qui sotto.