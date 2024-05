Samsung Galaxy Book3 Pro in offerta: oggi risparmi più di 200€

Il Samsung Galaxy Book3 Pro è un laptop di fascia alta che unisce prestazioni potenti, un design elegante e una straordinaria qualità del display. Attualmente in offerta su Amazon a 1.137€ invece di 1.359€: è un’occasione imperdibile per chi cerca un dispositivo versatile e performante. Al momento del checkout potrai scegliere di pagarlo a rate: ti basta selezionare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Il Galaxy Book3 Pro vanta un design ultra sottile e leggero, con un corpo in alluminio che pesa poco meno di 1,6 kg. Questo lo rende facilmente trasportabile, ideale per chi è sempre in movimento. Il colore Graphite è semplicemente stupendo e rende il laptop ancora più elegante.

Il laptop è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici con risoluzione 3K (2880×1800). La qualità del display è eccezionale, con colori vividi e dettagli nitidi. La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz garantisce un’esperienza visiva fluida, ideale per il multitasking, la visione di film e il gaming leggero.

Sotto la scocca, il Galaxy Book3 Pro è alimentato dal processore Intel Core i7-1360P di 13a generazione, che offre prestazioni multi-core di alto livello. Con 16GB di RAM, il laptop è in grado di gestire facilmente carichi di lavoro intensivi, dalle applicazioni di produttività all’editing di foto e video. L’unità SSD da 1TB offre ampio spazio di archiviazione e velocità di accesso ai dati estremamente rapide.

Il laptop è dotato di una webcam grandangolare e microfoni di alta qualità, ottimizzati per le videochiamate. Le funzionalità intelligenti come l’AI Noise Cancelling, l’Auto Framing e gli effetti di sottofondo migliorano ulteriormente la qualità delle chiamate, permettendo di apparire sempre al meglio.

Il Samsung Galaxy Book3 Pro è un laptop eccellente per chi cerca un dispositivo potente, versatile e con un display di alta qualità. A questo prezzo è assolutamente da prendere subito: non farti scappare questa offerta e risparmia oltre 200€.